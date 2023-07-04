Германия пришлет в Беларусь временного поверенного вместо посла

На сайте посольства Германии опубликовано прощальное интервью с Послом Манфредом Хутерером, который закончил свою работу в Беларуси.

«Сегодня мы находимся в низшей точке германо-белорусских отношений»

Как дипломат я пережил в Беларуси все взлёты и падения германо-белорусских отношений. Когда летом 2019 года я прибыл в Беларусь в должности посла, наши двусторонние отношения находились на очевидном подъёме. Межчеловеческие, экономические, а также оживающие политические контакты между Германией и Беларусью неуклонно становились всё более тесными.

Я могу вспомнить о визите Федерального президента Штайнмайера в Беларусь в 2018 году и визите министра иностранных дел Беларуси Макея в Берлин в октябре 2019 года.

Представители гражданского общества и деловых кругов развивали взаимовыгодное трансграничное сотрудничество.

К сожалению, этот растущий тренд с 2020 года обратился в свою противоположность. Сегодня мы находимся в низшей точке германо-белорусских отношений.

В это исключительно трудное время мне было важно сохранить в германо-белорусских отношениях то, что ещё можно было сохранить. Для меня очень болезнен тот факт, что вынуждены были прекратить свою деятельность в Беларуси Институт имени Гёте и Германская служба академических обменов, а также ликвидация многочисленных белорусских организаций, с которыми мы плодотворно сотрудничали на протяжении многих лет.

Пока удалось предотвратить другие непоправимые беды для германо-белорусских отношений. В том числе благодаря дипломатическому присутствию Германии в Беларуси всё ещё возможны контакты в различных формах. Немцы и белорусы сегодня близки друг другу как, возможно, никогда за всю историю, несмотря на глубокий политический разлом. Германский бизнес продолжает работать в Беларуси.

Как свою очень личную задачу я также воспринимал сохранение и развитие исторического дара примирения между немцами и белорусами. Мы, немцы, всегда будем чтить память жертв варварских и не подлежащих прощению преступлений нацистской Германии в Беларуси, увековеченную в Хатыни, Малом Тростенце, Красном Береге, Озаричах или минской Яме. Эти и другие места памяти я часто посещал.

«Мне больно от того, что я не смог лично, лицом к лицу, проститься»

Германия не забудет политических заключённых в Беларуси. Полторы тысячи белорусок и белорусов находятся в заключении только лишь потому, что мирно выступили за свои права и за соблюдение универсальных ценностей. Федеральное правительство Германии и Европейский Союз требуют освобождения всех политических заключенных в Беларуси. Только направленный на примирение диалог между властью и гражданским обществом, ведущий к новым свободным и честным выборам, может обозначить новый путь вперед. Такой шаг укрепил бы суверенитет Беларуси, как во внутренней, так и во внешней политике.

Мне больно от того, что я не смог лично, лицом к лицу, проститься со столькими партнёрами посольства Германии в Минске.

«В этой войне есть только проигравшие»

Нападение России на соседнюю Украину в нарушение международного права восприняли как тяжёлый удар уже даже те, кто придерживался мнения, что Россия как и любое другое государства имеет легитимные интересы в области безопасности и их следует учитывать. Россия развязала захватническую войну – эта война закончится немедленно, как только Россия выведет свои войска из Украины. И сейчас необходимо, чтобы это произошло. Это открыло бы путь к переговорам, в результате которых мог бы быть восстановлен мир и обеспечена безопасность на европейском континенте на долгие годы.

До настоящего момента в этой войне есть только проигравшие: Россия проигрывает, Украина проигрывает, Беларусь проигрывает, Европа и весь мир проигрывают. Важным было бы в создавшейся ситуации, в которой политически так сложно отказаться от логики военной конфронтации, разработать видение, как можно завершить войну и восстановить безопасность на всём европейском континенте. Но это предполагает, что Россия, которая начала эту войну, также ее сейчас и закончит и выведет свои войска. И такое видение было бы, по моему мнению, очень, очень важным.

Это должно было бы стать задачей аналитических центров и экспертов, владеющих спецификой региона. Нам нужны заранее разработанные готовые концепции для того времени, когда война действительно закончится и пушки умолкнут. Беларусь могла бы сыграть очень важную роль в европейской структуре безопасности, даже в установлении глобального мира в целом– это вытекает из одного только географического положения Беларуси в центре Европы.

«Меня нигде не принимали с таким гостеприимством»

За почти тридцать лет моей дипломатической службы меня нигде не принимали с таким гостеприимством и нигде я не чувствовал себя так уютно, как в Беларуси и среди белорусок и белорусов. Мои встречи с такими открытыми, сердечными и великодушными людьми в Беларуси останутся в моих тёплых воспоминаниях на всю жизнь.

Одним воспоминанием я хотел бы поделиться, оно для меня имеет особенно важное значение, потому что я вырос в кругу молодёжных организаций католической церкви: паломничество к Костёлу Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе. Этот чудеснейший летний день в прошлом году я не забуду никогда.

Если несмотря на сегодняшнюю глубокую политическую пропасть что-то вселяет в меня надежду на лучшее будущее германо-белорусских отношений и отношений Беларуси с остальной Европой, то это люди Беларуси. Беларусь не только расположена в сердце Европы, её люди мыслят и чувствуют по-европейски. Другими словами: я воспринимаю людей Беларуси как лучшую часть Европы.

Посла не будет

После четырёх лет в Минске я возвращусь в Германию к своей семье. Мои супруга и сын переезжали со мной в Минск и долгое время здесь жили с большим удовольствием. В прошлом году они вернулись в Берлин, чтобы наш сын смог там лучше подготовиться к экзаменам на немецкий аттестат зрелости.

В Европейском Союзе в настоящее время достигнут консенсус не направлять в Минск новых послов. Вместо этого установилась процедура назначения Временных поверенных. Этого будет придерживаться и Германия.

Беларусь могла бы быть для Германии, ЕС и международного сообщества глубокоуважаемым партнёром в самом сердце Европы. Защита климата и устойчивое развитие, международная политика в области охраны здоровья, восстановление разрушенной Россией европейской системы безопасности – для решения каждой из этих центральных задач непременно требуется трансграничное сотрудничество. К сожалению, в настоящий момент мы очень далеки от такого взаимодействия.

Германию и ее европейских и трансатлантических партнеров объединяет со всеми белорусами заинтересованность в свободной, суверенной, демократической, процветающей Беларуси, уважаемой международным сообществом. Заинтересованность в государстве Беларусь, которое поддерживает мирные, конструктивные отношения со своими соседями.

За эту заинтересованность Германия и будет в дальнейшем всеми силами выступать через своё дипломатическое представительство.

(Опубликовано с сокращениями).