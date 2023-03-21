Германия использует роботов из-за нехватки медработников

Гуманоид белого цвета Garmi внешне мало чем отличается от обычного робота — он стоит на платформе с колесами и оснащен черным экраном, на котором закреплены два синих круга, выполняющих роль глаз.

Но немецкий врач на пенсии Гюнтер Штайнебах, 78 лет, сказал: «Для меня этот робот – мечта».

Garmi способен не только проводить диагностику пациентов, но и ухаживать за ними и лечить их. По крайней мере, так планируется.

Garmi – продукт новой отрасли, называемой гериатроникой, дисциплины, которая использует передовые технологии, такие как робототехника, информационные технологии и 3D-технологии, для гериатрии, геронтологии и ухода за больными.

Около десятка ученых создали Garmi с помощью таких практикующих врачей, как Штайнебах, в Мюнхенском институте робототехники и машинного интеллекта.

Являясь частью Мюнхенского технического университета, институт базирует свое подразделение, специализирующееся на гериатронике, в Гармиш-Партенкирхене, горнолыжном курорте, где проживает одна из самых высоких долей пожилых людей в Германии.

Самая густонаселенная страна Европы сама является одной из самых быстро стареющих в мире

Поскольку число людей, нуждающихся в уходе, быстро растет, а к 2050 году в Германии, по оценкам, не будет хватать 670 000 вакансий сиделок, исследователи стремятся создать роботов, которые могли бы взять на себя часть задач, выполняемых сегодня медсестрами, сиделками и врачами.

«Сегодня у нас есть банкоматы, где мы можем получить наличные. Мы можем представить, что однажды, основываясь на той же модели, люди смогут приходить на медицинское обследование в некий технологический центр», – сказал 43-летний Абдельджаллил Насери, ведущий ученый лаборатории.

Врачи смогут оценивать результаты диагностики робота на расстоянии, что может быть особенно ценно для людей, живущих в отдаленных населенных пунктах.

Кроме того, машина может предложить более персонализированный сервис дома или в доме престарелых – подать еду, открыть бутылку воды, позвать на помощь в случае падения или организовать видеозвонок с семьей и друзьями.

«Мы должны добиться успеха»

В лаборатории в Garmisch Штайнебах сел за стол, оснащенный тремя экранами и джойстиком, готовясь к проверке хода работы робота.

В другом конце комнаты исследователь, назначенный в качестве тестовой модели, занял свое место перед Garmi, который позирует со стетоскопом на груди – действие, управляемое Штайнбахом издалека с помощью джойстика. Медицинские данные немедленно появляются на экране врача.

«Представьте себе, если бы у меня было такое в моей прежней практике», – сказал Штайнебах, двигая джойстиком.

Кроме врача-пенсионера, лабораторию регулярно посещают и другие практикующие врачи, чтобы высказать свои идеи и замечания по работе робота.

«Это как трехлетний ребенок. Мы должны научить его всему», – сказал Насери.

Неизвестно, когда Garmi будет готов к коммерческому использованию. Но Насери убежден, что «мы должны добиться этого, статистика ясно показывает, что это необходимо».

«С 2030 года мы должны быть в состоянии интегрировать такую технологию в наше общество».

Вопрос доверия

И если в один прекрасный день эта технология действительно будет внедрена, то жители дома престарелых Sankt Vinzenz в Гармише, партнера проекта, скорее всего, увидят Garmi, проносящегося по коридорам.

Одна мысль об этом заставила улыбнуться 74-летнюю жительницу дома госпожу Рорер.

«Есть вещи, которые может делать робот, например, подавать напитки или приносить еду», – сказала она, пока Ева Пиосковик, директор дома престарелых, делала маникюр.

Пиосковик, которая ежедневно борется с нехваткой персонала, сказала, что она не ожидает, что робот заменит медицинских работников.

«Но он может позволить нашему персоналу проводить больше времени с жильцами», – сказала она.

Для команды Насери одна из главных проблем не является технологической, медицинской или финансовой.

Скорее, предстоит выяснить, примут ли большинство пациентов робота.

«Они должны доверять роботу», – сказал он. «Они должны иметь возможность пользоваться им, как мы сегодня пользуемся смартфоном».