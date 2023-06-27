Германия готова разместить в Литве четыре тысячи военных

Берлин готов на долговременной основе разместить в Литве бригаду бундесвера, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он отметил, что для этого в республике должна быть создана необходимая инфраструктура.

«Германия готова разместить в Литве мощную бригаду на долговременной основе. При условии (и об этом уже было сказано) наличия необходимой инфраструктуры, то есть казарм, возможностей для проведения учений и уже упомянутых складов», — цитирует RT слова министра на пресс-конференции в Вильнюсе, куда он прибыл для наблюдения за учениями НАТО Griffin Storm 2023.

При этом конкретной даты для переброски войск он не назвал. Писториус также подчеркнул важность согласования этого мероприятия с региональными планами НАТО.

Президент Литвы Гитанас Науседа заверил Писториуса, что Вильнюс приложит все усилия, чтобы выполнить свою часть обязательств как можно скорее. По его словам, процедуры принятия решений будут упрощены, чтобы завершить строительство необходимой инфраструктуры уже к 2026 году.

«Но я, конечно же, не буду злиться, если Министерство обороны управится уже к 2025-му», — добавил Науседа.

Как уточняет портал T-Online.de, численность переброшенных в Литву немецких солдат может составить 4 тыс. Стоит отметить, что на территории Литвы уже находятся около 800 солдат бундесвера. Они дислоцированы в республике с 2017 года.

Руководство Литвы не только приветствует усиление присутствия НАТО на своей территории, но и требует его дальнейшего наращивания. Об этом, в частности, заявил литовский президент в ходе пресс-конференции с Писториусом.

«Это линия фронта для НАТО, где нет места даже самым маленьким брешам в системе безопасности», — приводит слова Науседы газета Das Erste.

С аналогичными призывами выступают и другие члены руководства прибалтийской республики. Так, 23 июня во время встречи с делегацией сената США министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс заинтересован в постоянном присутствии на территории страны американских военных подразделений, которые сейчас там находятся на ротационной основе.

Батальон армии США численностью около 500 военнослужащих был размещён в Литве в 2019 году. В 2022-м Вашингтон пообещал прислать в страну ещё 400 военных. Подразделения Пентагона в Литве оснащаются, в частности, танками M1A2 Abrams, боевыми машинами пехоты Bradley и бронетранспортёрами M1068A3.

Помимо Писториуса, наблюдать за учениями в Литву прибыл и генсек НАТО Йенс Столтенберг. На пресс-конференции в Вильнюсе он сообщил, что страны альянса намерены утвердить на предстоящем саммите блока переход в Прибалтике от миссий воздушного патрулирования к системе противовоздушной обороны на ротационной основе.

«Мы также согласовали новую ротационную модель противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы сделать возможным оперативный переход от патрулирования воздушного пространства к его (непосредственной. — RT) защите», — приводит его слова пресс-служба альянса.

Как напоминают аналитики, Эстония и Латвия тоже планируют в ближайшем будущем укрепить собственную противовоздушную оборону. Для этих целей Таллин и Рига намерены создать объединённую группировку ПВО под названием «Ливонский щит». Оснащаться эти подразделения будут немецкими ЗРК IRIS-T SLM, сообщает агентство AP.

Закупкой техники в Германии будет заниматься Эстония. Предполагается, что комплексы ПВО заступят на боевое дежурство в 2025 году.