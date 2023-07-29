Гепатит C перевели в разряд полностью излечимых заболеваний

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов заявил, что гепатит С теперь можно полностью вылечить за два-три месяца благодаря новым препаратам.

«Расшифровка генома вируса и изучение его белков позволили разработать очень эффективные препараты, которые воздействуют на вирус напрямую и за два-три месяца лечения полностью избавляют человека от заболевания», — заявил Чуланов.

Гепатит C является одним из пяти основных видов вирусного гепатита. Это заболевание возникает при воспалении печени, из-за которого клетки этого ключевого для функционирования организма органа разрушаются. При этом гепатит С может передаваться половым путем или через кровь, протекать бессимптомно и заявить о себе только при тяжелом поражении печени.