В 2009 году внутреннее ядро нашей планеты остановилось и с тех пор раскручивается в противоположном направлении. Новая работа китайских геологов показала, что его вращение может меняться примерно каждые 35 лет.

Центральную часть нашей планеты разделяют на две части: жидкое внешнее ядро, движения которого создают глобальное магнитное поле, и твердое внутреннее. Его диаметр составляет около 2500 километров — примерно на тысячу километров меньше, чем у Луны.

Это раскаленная сфера из железа и никеля, которая вращается внутри внешнего ядра как целое. Считается, что, подталкиваемая тем же магнитным полем, она слегка опережает вращение земной коры. Впрочем, о движении внутреннего ядра существуют и более экзотические гипотезы, пишет Naked-science.

В частности, замечено, что некоторые особенности распространения сейсмических волн циклически меняются с периодом в несколько десятилетий. Это может быть связано с осцилляциями вращения внутреннего ядра, которое время от времени останавливается и раскручивается в противоположную сторону. Новые подтверждения такой гипотезе нашли геологи из Пекинского университета, статья которых опубликована в журнале Nature Geoscience.

И Ян (Yi Yang) и Сяодун Сун (Xiaodong Song) проанализировали архивные данные сейсмических наблюдений вплоть до 1960-х годов. Ученых интересовали записи сигналов от «двойных землетрясений» — дублетов, которые распространяются из общего эпицентра и характеризуются почти идентичными волновыми колебаниями. Из-за небольшой разницы во времени они обычно проходят через различные области внутреннего ядра, что и указывает на его вращение.

Однако, как выяснили Ян и Сун, около 2009 года эти различия практически исчезли, что ученые связывают со временной остановкой внутреннего ядра. Затем они появились снова, но теперь их характеристики можно связать с набором скорости в обратном направлении. Аналогичные изменения обнаружили в данных, относящихся к началу 1970-х, поэтому геологи заключили, что внутреннее ядро меняет вращение приблизительно каждые 35 лет.

Большого воздействия на происходящее на поверхности планеты эти циклы не оказывают. Тем не менее благодаря электромагнитным и гравитационным силам внутреннее ядро должно влиять на магнитосферу Земли и ее вращение. Ян и Сун указывают, что перемены в направлении его вращения могут быть связаны со слабыми климатическими и температурными циклами продолжительностью 60-70 лет.

Впрочем, особенности распространения сейсмических волн через центр Земли могут быть связаны и с другими эффектами — например, с колебаниями в пограничном слое, который отделяет внешнее ядро от внутреннего, или просто с неравномерной скоростью его вращения, без перемены направления.