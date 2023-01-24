Генеральный прокурор решит, кому можно вернуться в Беларусь

Создается специальная комиссия для работы с желающими вернуться на родину. Станет ли ее сопредседателем Григорий Азаренок — пока неизвестно.

“Принято принципиальное решение: будет создана межведомственная комиссия, которую возглавит генеральный прокурор, — цитирует Андрея Шведа atn.by. — В состав этой комиссии будут включены представители общественности, депутатского корпуса, должностные лица государственных органов.

Те, кто находится за рубежом, желает вернуться на родину, но чего-то опасается, будут иметь возможность обратиться (информация будет размещена во всех средствах массовой информации) в комиссию и получить соответствующие разъяснения — о возможности вернуться, о наличии либо отсутствии каких-то претензий со стороны государственных органов к этому конкретному лицу».

Сегодня А.Лукашенко провел совещание по общественно-политической обстановке в стране, обсуждалась и тема тех, кто в свое время вынужден был уехать из Беларуси.

Вот лишь несколько цитат Лукашенко по этому поводу.

Шаг навстречу

«Хотел бы сегодня обсудить, как быть с теми, кто еще вчера выступал против государства (мы все помним 2020 год), покинул страну (кто-то в местах не столь отдаленных), а сегодня раскаялся, но боится вернуться обратно, или обращается ко мне с просьбой о помиловании.

Я чувствую, что у отдельной части нашего общества появился запрос на данную тему…

Некоторые притаились. Кто-то притаился, кто-то себя проявляет — мы очень жестко работаем. Прошел 2020 год. (…)

И если уже после этого кто-то вылазит из-под плинтуса, как таракан, и начинает опять или продолжает это свое гадкое дело, воюя против народа и против власти… Если кто-то, не дай бог… Но открыто они сейчас побаиваются некоторые. Слушайте, как с ними сегодня поступать?

Те, кто готов жить в мире, созидать для блага своей страны, не должны быть отвергнуты обществом. Это аксиома. Это не я придумал. И если мы люди мудрые и власть имеет признаки мудрости, она должна в таком ключе и действовать. Нам нужно не закрываться от тех, кто оступился, осознал это, а сделать шаг навстречу».

Обратной дороги нет

«Каждый, кто стал на путь исправления и хочет загладить свою вину, должен иметь шанс на понимание и снисхождение. Это касается только тех, кто заслуживает этого прощения. Ну а кто сознательно преступил черту закона, поставил под угрозу человеческие жизни, при поддержке западных спецслужб продолжает деструктивную деятельность против нашей страны, будет отвечать перед законом.

Закон мы привели в соответствие и достаточно ужесточили. Тем более что отдельные из тех, кто туда побежали (кушать-то хочется), ужесточили позицию и теперь ставку делают на применение силы и создание незаконных военизированных формирований. В таком случае обратной дороги нет, и не будет».

Индивидуальный подход

«Но надо помнить, что не исключено, что некоторые из них могут воспользоваться нашими шагами навстречу, чтобы нанести определенный ущерб. Также и в интересах спецслужб зарубежных государств, особенно наших соседей по периметру, которые ведут себя подло (хуже, чем другие государства, подальше находящиеся от наших границ). Поэтому наша задача — исключительно индивидуальный подход к каждому и справедливость в принятии решений».

Кстати, год назад А.Лукашенко говорил, что сопредседателем комиссии, которую возглавит генпрокурор, будет Григорий Азаренок: «Мы создадим общественную комиссию, сопредседателями могут быть генеральный прокурор и наш глашатай Григорий Азаренок. И будем ориентироваться на решение этой комиссии», — сказал Лукашенко.