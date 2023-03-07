Гендерный разрыв в сфере занятости больше, чем считалось ранее

Новый показатель, разработанный МОТ, – «разрыв в занятости‎» – включает всех лиц, не имеющих работы, но заинтересованных в трудоустройстве. Данные по «разрыву в занятости‎» рисуют гораздо более негативную картину положения женщин, чем более распространенный показатель уровня безработицы.

Новые данные показывают, что женщинам по-прежнему гораздо труднее найти работу, чем мужчинам. Согласно отчету, 15 процентов женщин трудоспособного возраста во всем мире хотели бы работать, но не имеют работы, по сравнению с 10,5 процентами мужчин. Этот гендерный разрыв остается почти неизменным на протяжении двух десятилетий (2005-2022).

Напротив, глобальные показатели безработицы среди женщин и мужчин очень близки, поскольку критерии, используемые для определения безработицы, как правило, непропорционально часто исключают женщин.

Нехватка рабочих мест особенно остро ощущается в развивающихся странах, где доля женщин, не имеющих возможности найти работу, достигает 24,9 процента в странах с низким уровнем дохода. Соответствующий показатель для мужчин той же категории составляет 16,6 процента, что является также высоким уровнем, но значительно ниже по сравнению с показателями среди женщин.

В отчете отмечается, что личные и семейные обязанности, включая неоплачиваемую работу по дому или уходу за близкими, непропорционально влияют на женщин. Это может помешать им не только получить работу, но и активно искать ее или быть готовыми приступить к работе в короткие сроки. Для того, чтобы считаться безработной, необходимо соответствовать этим критериям, поэтому многие женщины, нуждающиеся в работе, не попадают в статистику по безработице.

Гендерный дисбаланс не ограничивается доступом к занятости. Хотя уязвимая занятость широко распространена как среди женщин, так и среди мужчин, женщины, как правило, больше представлены в определенных типах такой работы. Например, женщины чаще помогают в домашнем хозяйстве или на предприятиях своих родственников, чем занимаются индивидуальной трудовой деятельностью.

Такая уязвимость, наряду с более низким уровнем занятости, негативно сказывается на доходах женщин. Во всем мире на каждый доллар трудового дохода, полученного мужчинами, женщины зарабатывают только 51 цент.

В отчете отмечаются значительные различия между регионами. В странах с низким и ниже среднего уровнем дохода гендерный дисбаланс гораздо хуже: женщины зарабатывают 33 цента и 29 центов на доллар соответственно. В странах с высоким и выше среднего уровнем дохода относительный трудовой доход женщин достигает 58 и 56 центов соответственно на доллар, заработанный мужчинами. Такое разительное неравенство в доходах обусловлено как более низким уровнем занятости женщин, так и их более низким средним заработком.

Новые данные проливают свет на масштабы гендерного неравенства на рынках труда, подчеркивая, насколько важно повысить уровень участия женщин в трудовой деятельности и расширить их доступ к занятости по различным специальностям.