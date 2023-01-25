«Гелендваген» хотели растаможить дешевле

Но не вышло.

Брестские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС бывшего в эксплуатации автомобиля MERCEDES-BENZ G400 2020 года выпуска. Стоимость транспортного средства премиум-класса занизили почти в два раза.

«Через пункт пропуска «Козловичи» на территорию ЕАЭС из Германии следовал автовоз, в котором перемещали легковые автомобили, — сообщает Таможенный комитет. — Согласно документам, представленным азербайджанским перевозчиком, стоимость одного из авто, MERCEDES-BENZ G400 2020 года выпуска, составляла порядка 367 тыс. рублей.

При проведении таможенного досмотра и дальнейших проверочных мероприятий брестскими таможенниками установлено, что заявленные сведения о стоимостных характеристиках товара являются недостоверными.

Фактическая стоимость транспортного средства оказалась почти в 2 раза выше заявленной и составила более 630 тысяч рублей.

Занижение стоимости позволило бы «сэкомить» на таможенных платежах более 14 тысяч рублей.

По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения».