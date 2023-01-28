​Где живут центимиллионеры?

Дубай стал домом для 202 центимиллионеров, или сверхбогатых людей с капиталом более 100 миллионов долларов в инвестиционных активах. По этому показателю эмират занимает 18-е место среди всех городов мира. Об этом говорится в исследовании компании Henley & Partners. Дубай привлек большое количество миллионеров после пандемии благодаря своей успешной борьбе с COVID-19, большинство из них инвестировали в недвижимость.

Как ожидается, по притоку центимиллионеров Дубай обгонит такие страны, как Австралия, Сингапур, Израиль, Швейцария, США, Канада, Новая Зеландия, Великобритания, Индия и другие.Исследование Henley & Partners показало, что Эмираты будут одним из самых быстрорастущих рынков с темпами роста 52% до 2032 года. В настоящее время городом-лидером по числу сверхбогатых людей является Нью-Йорк (737 человек). Как ожидается, к 2032 году число сверхбогатых людей в Объединенных Арабских Эмиратах вырастет более чем на 50%, однако центимиллионеров прибавится уже в 2023 году, когда ожидается их рекордная миграция в глобальном масштабе. Если в 2013 году места жительства сменили порядка 51 тысячи сверхбогатых людей, то прогноз на следующий год составляет 125 тысяч. По данным компании Henley & Partners, в ОАЭ сегодня проживает 92 600 миллионеров. При этом Дубай называют своим домом 67 900 миллионеров, 13 миллиардеров и 202 центимиллионера. В Абу-Даби проживает 23 800 сверхбогатых людей, в том числе 3 миллиардера и 67 центимиллионеров. В Шардже число состоятельных людей тоже растет – в ней «осели» 3700 миллионеров. Еще в 1990-х годах для попадания в категорию сверхбогатых людям хватило бы капитала в US$ 30 млн – сегодня эта планка поднялась до US$ 100 млн. На данный момент эта демографическая группа – центимиллионеры – состоит из технологических титанов, финансистов, генеральных директоров транснациональных корпораций и наследников капитала. В отличие от таких миллиардеров, как Илон Маск, Билл Гейтс и Джефф Безос, они не мелькают на обложках журналов. В настоящее время на 10 мультимиллионеров приходится примерно один центимиллионер. Что означает входить в категорию сверхбогатых? В первую очередь, не беспокоиться о деньгах. В мире сегодня насчитывается 25 490 центимиллионеров: за последние 20 лет их количество увеличилось более чем вдвое, а аккумуляция капитала ускорилась из-за возросшей роли технологий и пандемии. Не существует определенного пути к достижению статуса центимиллионера; некоторые унаследовали свое состояние и приумножили его, некоторые заработали сами. Тем не менее, в кругу центимиллионеров продолжают доминировать бэби-бумеры, тогда как молодые предприниматели, основавшие успешные технологические компании, остаются новичками в клубе. САМЫЕ БЫСТРОРАСТУЩИЕ РЫНКИ ДЛЯ ЦЕНТИМИЛЛИОНЕРОВ Самыми быстрорастущими рынками для центимиллионеров в следующие 10 лет будут: Вьетнам Растущий промышленный центр Азии. Наиболее сильный рост ожидается в таких секторах, как местное производство, недвижимость, технологии и финансы. Индия Большое количество предпринимателей и конкурентоспособная оплата труда. Наиболее сильный рост ожидается в области местных технологий, финансовом секторе, аутсорсинге персонала, недвижимости, сфере здравоохранения и СМИ. Маврикий Безопасная страна с благоприятным бизнес-климатом и низкими налоговыми ставками идеально подходит для миграции миллионеров. Наиболее сильный рост ожидается в секторе финансовых услуг.

Большую часть нового сословия составляют белые мужчины в возрасте от 55 лет из США и Европы. Только в трех странах мира львиную долю центимиллионеров сегодня составляют женщины: на Мадагаскаре, в Катаре и в Саудовской Аравии. В ближайшее десятилетие в Азии будет на 57% больше центимиллионеров, чем в Европе и США. Индийские и китайские центимиллионеры в скором времени затмят своих американских и европейских «согруппников».

По прогнозам, самым быстрорастущим рынком для центимиллионеров в следующем десятилетии будет Вьетнам, с темпами роста в 95% в секторах недвижимости, технологий и финансовых услуг. Следующей идет Индия, где к 2032 году ожидается 80%-й рост числа людей с состоянием более US$ 100 млн.

Маврикий тоже не так давно превратился в горячую точку для миграции центимиллионеров: для этого безопасного и благоприятного для бизнеса островного государства Африки прогнозируется 75%-й рост. Еще три страны африканского континента войдут в высшую лигу самых быстрорастущих рынков сверхбогатых в следующем десятилетии — Руанда (70%), Уганда (65%) и Кения (55%). Новая Зеландия и Австралия также покажут рост в ближайшие 10 лет – 72% и 60% соответственно.

В конечном счете, центимиллионеры сталкиваются с теми же проблемами, что и остальные инвесторы, — у них просто больше денег, которые нужно защитить.

Основной принцип сохранения богатства в XXI веке, независимо от размера кошелька, заключается в диверсификации и отказе от риска того, что большая часть или все активы будут зависеть от единой валюты, единого правительства и единой юридической, налоговой и финансовой системы.

Самым популярным занятием среди этой категории богатых людей является игра в гольф, за ней следуют коллекционирование произведений искусства, езда на велосипеде, катание на лыжах и верховая езда.

Центимиллионеры предпочитают отдыхать во Флориде, на Французской и Итальянской Ривьерах, а также в Алгарве в Португалии.

Представители этого сословия, как показали результаты исследования, ведут более осознанный образ жизни, активнее перенимают новый опыт и более экстравертны, чем среднестатистическое население. Кроме того, они обладают большей психологической стабильностью и не участвуют в конфликтах.

Одновременно с этим центимиллионеры в большинстве своем являются нонконформистами и любят плыть против течения. Они лучше справляются с неудачами и поражениями и берут ответственность на себя, не обвиняя других людей и общество. У них лучше развита интуиция, а также тяга к роскоши. Однако величайшей ценностью они считают свободу и независимость.