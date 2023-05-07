Myfin.by заглянул в Общереспубликанский банк вакансий и посмотрел, какие минимальные зарплаты (на 0,1- 0,25 ставки) предлагают работодатели Минска за последнюю неделю.

В условный рейтинг отобрали пять вакансий с самой низкой зарплатой.

От 140 до 160 руб. предлагается продавцу на 0,25 ставки в «Торговый дом «Лагуна». Как указано в объявлении, от соискателя требуется быть уверенным пользователем ПК (пакет MS Office), знать кассовую дисциплину. Кроме этого, в трудовой книжке должны отсутствовать негативные записи. Достаточно средне специального образования.

Лаборанта химического анализа на 0,15 ставки ищет ОАО «ИНТЕГРАЛ». Размер заработка находится в диапазоне 100-150 руб.

Необходим специалист по связям с общественностью (на 0,25 ставки) в «Приход храма святителя Николая Японского» в Минске. Зарплата, указанная нанимателем, равняется 138,5 руб. От соискателя требуется владение японским языком на уровне носителя языка. Режим работы – односменный.

Открыл вакансию звукооператора Государственный академический ансамбль танца Беларуси (на 0,1 ставки). В объявлении указывается зарплата 60 руб.

58 руб. предлагается коммерческому агенту на 0,1 ставки. Работодатель – «Пищевой комбинат Белкоопсоюза». Указывается, что работа постоянная и имеет разъездной характер труда. Требований и пожеланий к соискателю немало: адаптивность и гибкость, импровизация, многозадачность, креативность, клиентоориентированность, компьютерная грамотность, и что примечательно, даже знание иностранного языка.