Где в Беларуси будут выращивать фундук?

О новых сортах фруктов, ягод и орехов, созданных в Беларуси, рассказал на директор РУП «Институт плодоводства» Александр Таранов.

«Институтом плодоводства создана целая линейка сортов яблок — от самых ранних до лежкоспособных, — цитирует его belta.by. — Отечественные сорта, на которые необходимо обратить внимание, — «Алеся», «Весялина», «Белана» и «Имант». Они способны храниться в обычной газовой среде до апреля-мая.

Также в нашем центре выведен новый сорт груши зимнего срока созревания «Завея». Она отличается лучшей лежкостью».

По его словам, в Институте плодоводства также созданы первые отечественные сорта малины: «Вераснёвы», «Злата» и другие.

«Уделяется внимание такой культуре, как фундук, — говорит Таранов. — Созданы три отечественных сорта: «Лал», «Яшма» и «Аркадий», по которым организовано научное сопровождение. В Молодеченском районе заложены десятки гектаров данной культуры. Кроме того, для приусадебной закладки создан первый районированный отечественный сорт персика «Лойко», который устойчив к болезням», -подытожил директор РУП «Институт плодоводства».