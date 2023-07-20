Где сейчас София Ротару?

Народная артистка Украины София Ротару редко выходит на связь. И хотя она поддерживает Украину в войне, говорит об этом звезда очень мало.

С начала войны София Ротару приостановили певческую карьеру. Сейчас о ней почти ничего не слышно, на связь она выходит крайне редко — преимущественно реагируя на какие-то события в своем Инстаграм.

В самом начале войны София Михайловна сообщала, что находится в Киеве. Но уже в июле 2022 года стало известно, что певица уехала в США. Продюсер Леонид Дзюнык рассказал журналистам, что Ротару живет в Америке, но остается гражданкой Украины.

Однако в августе прошлого года, в свой день рождения, артистка опубликовала большое сообщение в соцсетях и призналась, что приехала в Украину.

«Приехала в место силы! Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей Земле», — написала София Ротару.

Маршинцы — село в Черновицкой области на Западной Украине, родина Ротару.

Где именно сейчас находится звезда – неизвестно. Она не делает никаких публичных заявлений и не показывает свои фотографии из мест, где находится. Последний раз ее видели в Киеве 23 октября 2022 года, в этот день она приходила на могилу к мужу, который похоронен на Байковом кладбище.

Некоторое время назад в российских СМИ появилась информация, что Ротару решила продать свой дом в Крыму. Раньше певица здесь проводила большую часть свободного времени. Но после 2014-го года, когда Крым перешел к России, появлялась очень редко. И, как говорят, приезжала в Ялту тайно, чтобы не вызывать кривотолков.

Этот дом много значит для Ротару. Особая гордость певицы — фруктовый сад, так как она обожала заниматься садово-огородными работами. В былые времена в свой день рождения певица принимала поклонников во дворе особняка и непременно угощала фруктами из своего сада.

— Мои друзья хотели приобрести дом Софии Михайловны, — рассказывала в июне «Московскому комсомольцу» российская певица Анна Калашникова. – Они – бизнесмены, прошлым летом отдыхали в Крыму. Им друзья сказали, что Ротару давно не появляется в своем доме в поселке Никита. Они туда поехали: место им очень понравилось. Достаточно тихо, спокойно, красивая природа, чистейший воздух. Соседи Софии Михайловны сказали, что за домом и участком Ротару присматривают работники. Но самой певицы здесь давно не видели.

— Мои друзья связались с ее помощниками, предложили солидную сумму за дом, — продолжила рассказ Калашникова. — Но последовал категоричный отказ. Ротару отказалась продавать дом. Как мне сказали, София Михайловна очень дорожит им, так как для нее этот особняк — память о любимом муже Анатолии. Более того, им сказали, что Ротару планирует в него вернуться и там жить по окончании конфликта. Там ей действительно комфортно. Всем известно, что у Софии Михайловны проблемы с дыхательной системой. Поэтому крымский климат ей подходит идеально.

Видимо, София Ротару, как и все украинцы, надеется, что Крым вновь станет украинским, и она сможет вернуться в свой дом.