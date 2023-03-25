Новость об этом в Инстаграме разместила ее семья.

Проститься с Надеждой можно будет в Берлине 28 марта в 13 часов, и в Минске 31 марта с 10 до 14 часов на Кульман, 33А.

Как сообщала «Народная Воля», известный блогер, жена белорусского хоккеиста Дмитрия Мелешко умерла 23 января.

В апреле должна выйти книга Надежды Мелешко, она не только о борьбе с раком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Berlin-Minsk (@nadyameleshko)

На днях о последних моментах жизни Надежды Мелешко у себя в Инстаграме рассказала известная в прошлом теннисистка и телеведущая Ольга Барабащникова.

«Лучшим подарком сейчас для Нади будут наши светлые, добрые воспоминаний о ней и слова, — говорит Ольга Барабанщикова. — И, наверное, она была бы счастлива узнать, что ее долгожданная книга нашла большой отклик в наших сердцах. Я ее очень жду…»