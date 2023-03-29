Где можно купить кленовый сок?

Его предлагает Минский лесхоз.

Цены — совсем не заоблачные.

Считается, что кленовый сок укрепляет иммунитет. Полезен при авитаминозе. Насыщает клетки организма энергией.

Кленовый сок содержит железо, кальций, цинк, магний, калий, фосфор, натрий. Витамины В, РР, Е, С. Он состоит на девяносто процентов из воды. В его составе также присутствуют сахароза и олигосахариды, содержание сахара колеблется от одного до десяти процентов, в зависимости от условий и места, где растет дерево.

В составе сока присутствуют декстроза, органические кислоты и полиненасыщенные кислоты, каротиноиды, липиды, альдегиды, дубильные вещества.

Главная польза кленового сока заключается в том, что он дает человеческому организму мощный заряд витаминов и минералов в период весеннего авитаминоза.

Помимо общеукрепляющего воздействия, кленовый сок применяется как мочегонное средство при патологиях, заболеваниях и других недугах мочевыделительной системы.

Мягкое желчегонное действие сока поможет в комплексной терапии при болезнях желчного пузыря и печеночных заболеваниях.

Его применяют как профилактическое и терапевтическое средство для предотвращения тромбообразования в сосудах, атеросклерозе и патологиях сердечной деятельности.

Присутствие в кленовом соке антиоксидантов и витамина С делает его отличным профилактическим и лечебным средством от инфекционных и онкологических заболеваний.

Он обладает антисептическими свойствами, с его помощью можно обрабатывать неглубокие кожные повреждения.

Сок клена является превосходным средством для очищения кровеносных сосудов от токсинов.