«Гальченюку предъявлено обвинение»: стали известны подробности скандала с сыном экс-игрока сборной Беларуси

13 июля стало известно, что «Аризона» поместила 29-летнего нападающего Алекса Гальченюка на драфт отказов с целью расторжения контракта – спустя две недели после того, как хоккеист перешел в клуб.

Выяснилось, что Гальченюк был арестован 9 июля по ряду обвинений, включая нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту и угрозы или запугивание, сообщает The Athletic.

В полицейском управлении Скоттсдейла подтвердили все факты и заявили, что «это был только материальный ущерб и никаких травм не последовало».

Представитель тюрьмы сообщил, что хоккеист был отправлен в городскую тюрьму в воскресенье вечером и освобожден на следующий день под подписку о невыезде.

Согласно протоколу суда, в понедельник Гальченюку было предъявлено обвинение.

Гальченюк провел 654 матча в НХЛ. Хоккеист был выбран «Монреалем» на драфте НХЛ-2012.

Как пишет сайт «Белорусский хоккей», отец Алекса Александр Гальченюк провел немало матчей за сборную Беларуси, в том числе и на Олимпийских играх. Сам Алекс однажды на сборах в Беларуси примерил форму нашей национальной команды, однако он заигран за сборную США.