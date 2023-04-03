ГАИ призывает не торопиться переобувать машину на летнюю резину

В ближайшие дни синоптики прогнозируют «температурные качели».

«При такой погоде на дороге появляется микропленка льда, которая может стать причиной серьезной аварии в случае управления транспортными средствами с летними шинами, — говорят в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. — Общепринятым температурным показателем к смене колес считается среднесуточный параметр +7ºС, при этом ночные показатели не должны опускаться ниже 0 ºС.

Госавтоинспекция напоминает, что только при положительных температурах сцепные свойства летних покрышек остаются высокими, при «минусе» резиновая смесь «дубеет» и характеристики шин резко ухудшаются».