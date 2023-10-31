ГАИ напоминает о сроках и штрафах за использование летних шин

Глава управления ГАИ ГУВД Минского горисполкома, Сергей Бабич, на пресс-конференции напомнил водителям о соблюдении Правил дорожного движения в части сроков использования зимних и летних шин.

Согласно Правилам дорожного движения, переход на зимние шины обязателен для всех владельцев автотранспорта. Зимние шины следует использовать с 1 декабря по 1 марта. Сергей Бабич подчеркнул, что водителям не следует ждать до последнего момента и лучше «переобуть» автомобиль до наступления декабря, особенно когда температура воздуха опускается до 5-7 градусов Цельсия.

Глава ГАИ ГУВД подчеркнул, что в сложных погодных условиях езда на летних шинах становится опасной из-за ухудшения сцепления с дорожным покрытием. Это может привести к затруднениям в торможении и остановке автомобиля, а в итоге — к ДТП и травматизму.

За несвоевременное оборудование автомобиля зимними шинами водителям грозит штраф в размере одной базовой величины, что в настоящее время составляет 37 белорусских рублей. В случае повторного нарушения этого правила в течение года, водителей могут оштрафовать суммой от 2-х до 5 базовых величин, что составляет от 74 до 185 белорусских рублей. Эта ответственность распространяется с 1 декабря по 1 марта.