Fujitsu представила рюкзак со встроенным кондиционером

Fujitsu анонсировала переносной кондиционер, который выглядит как обычный рюкзак. Он способен охлаждать тело пользователя и разработан для пеших путешествий в жаркую погоду.

Кондиционер использует водяное охлаждение для снижения температуры воздуха вокруг себя. Теплообменник передаёт тепло тела пользователя радиатору, а циркуляционный насос передаёт охлаждённую воду на контактную поверхность на спинке рюкзака. Производитель утверждает, что после 2 часов использования кондиционера спина пользователя не нагреется выше 28°C ещё 90 минут при температуре воздуха 35°C.

За разработку самого рюкзака отвечала компания Mizuno — японский производитель спортивных товаров. На каждой лямке есть по две мягкие вставки для распределения нагрузки на плечи и снижения утомляемости при носке.

Отмечается, что во время использования вокруг охлаждающего элемента может появиться конденсат, но карман с кондиционером изолирован от остального рюкзака, поэтому вещи от этого не пострадают.

Рюкзак изготовлен из лёгкого материала Lambird и весит 2,4 кг с учётом кондиционера. Электроника полностью съёмная: её можно вытащить и использовать рюкзак как обычно, когда охлаждение не требуется.

Перед использованием блок с охлаждающей жидкостью нужно хранить в морозильнике и вставлять в рюкзак перед выходом. Заявленная автономность системы — 36 дней при использовании по два часа ежедневно. После этого кондиционер потребуется зарядить (на это уходит 2-3 часа).

Fujitsu уже запустила краудфандинг рюкзака на японской площадке Makuake. Жители Японии могут заказать его по цене от 35 000 иен (приблизительно 660 белорусских рублей), в продажу новинка должна поступить в июле.