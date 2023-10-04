ФСБ России желает получить доступ к аудио и видеосообщениям пользователей

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предлагает изменения в законодательство, которые расширят ее возможности в отношении данных пользователей, зарегистрированных в реестре организаторов распространения информации (ОРИ). По предложению ФСБ, служба желает иметь доступ к аудио- и видеозаписям, а также информации о геолокации и платежах пользователей.

Предложение обосновывается необходимостью повышения эффективности оперативно-разыскной деятельности и устранения неоднозначности в правоприменительной практике. На данный момент, согласно «закону Яровой», организаторы распространения информации уже обязаны хранить текстовую переписку пользователей в течение полугода.

Реестр ОРИ уже включает более 200 компаний, включая крупные интернет-платформы и финансовые институты. Закон также обязывает такси-сервисы, внесенные в реестр, предоставлять спецслужбам круглосуточный удаленный доступ к данным пользователей.

Эти предложенные изменения вызывают обсуждение среди общественности, поскольку они могут затронуть вопросы приватности и безопасности данных пользователей.