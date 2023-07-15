ФСБ России заявило о предотвращении убийства Симоньян и Собчак

ФСБ России заявило о предотвращении покушения на главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян. Также, по данным спецслужбы, планировалось убийство журналистки Ксении Собчак. Исполнителям, якобы, пообещали 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.

«Задержанные участники группировки „Параграф 88“ в ходе следственных действий подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ», — заявили в ФСБ, сообщает РИА Новости.

Сколько человек было задержано, не уточняется. В ходе обысков изъяты автомат Калашникова и 90 патронов к нему, а также другое оружие, в том числе холодное, средства связи и компьютеры. На компьютерах обнаружилась информация, подтверждающая преступные намерения злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Экстремизм» и «Тероризм».