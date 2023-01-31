Франция снова бастует

Как пишет французская пресса, непопулярную пенсионную реформу, согласно опросам, не поддерживает 70% французов.

Но 30 января законопроект уже поступил в парламент на рассмотрение профильной комиссии, а с 6 февраля обсуждение начнется на сессии Национального собрания.

Эмманюэль Макрон настроен на решительное противостояние с профсоюзами и большинством парламентской оппозиции, которые единым фронтом выступили против повышения пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет.

Правительство Франции рассчитывает, что законопроект будет принят до марта и вступит в силу уже летом. Поэтапное повышение пенсионного возраста, рассчитанное до 2030 года (с ежегодным увеличением на 3 месяца), должно начаться уже с 1 сентября. И уже в конце текущего года возраст, дающий право выхода на пенсию, должен составить во Франции 62 года и 3 месяца.

Сегодня во Франции прошли митинги и шествия. Бастовали железные дороги, городской транспорт, учителя, энергетики, нефтяники и государственные служащие.

Как сообщается, для охраны порядка в мобилизовали 11 000 полицейских и жандармов, в том числе 4000 силовиков в Париже.

Первая забастовка против пенсионной реформы состоялась 19 января. Как сообщала «Народная Воля», тогда на улицы вышло больше миллиона французов.