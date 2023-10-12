Франция рассматривает возможность увеличения туристического налога в отелях на 200%

Французские власти изучают возможность введения дополнительного туристического налога, что может привести к увеличению расходов туристов на проживание в отелях на 200%. По словам главы региона Иль-де-Франс Валери Пекресса, на данный момент обсуждается вопрос о повышении ставки туристического налога. Это нововведение планируется ввести в рамках стратегии по борьбе с последствиями пандемии COVID-19, которая серьезно ударила по туристической индустрии. Предполагается, что новый налог может начать действовать с 2024 года.

В настоящее время во Франции существует закон о туристических налогах, и туристы обязаны оплачивать налог за каждый день проживания в отеле, сумма которого зависит от категории отеля (от 0,25 до 5 евро в день). В случае принятия нового закона о дополнительных налогах, туристы, останавливающиеся в 5-звездочных отелях, могут столкнуться с увеличением налога до 15 евро в день, что в три раза больше, чем в настоящее время.

Новая инициатива вызывает обсуждение в туристической индустрии и среди тех, кто планирует посещение Франции, поскольку она может повысить расходы на туристические поездки в эту страну, особенно для путешественников, выбирающих роскошные отели.