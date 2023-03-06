Франция осуждает приговор Алесю Беляцкому

Как известно, правозащитника и лауреата Нобелевской премии мира 2022 года приговорили к 10 годам лишения свободы.

«Этот приговор является еще одним свидетельством беспрецедентной репрессивной политики белорусских властей против мирного движения протеста, возникшего после фальсификации президентских выборов 9 августа 2020 года, а также против всех голосов, критикующих белорусские власти, — такой текст появился на сайте посольства Франции в Беларуси. — Управление Верховного комиссара ООН по правам человека оценило преследование господина Беляцкого, как явно политически мотивированное. В связи с этим, Франция призывает белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить и реабилитировать господина Беляцкого, а также всех политических заключенных в Беларуси.

Франция еще раз приветствует мужество и самопожертвование правозащитников в Беларуси, независимых журналистов, оппозиции и простых граждан, которые борются за Беларусь, уважающую фундаментальные права, транспарентную и демократическую».