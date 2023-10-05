Физкультурные комплексы с турецкой сауной и кафе открылись под Минском

В Фаниполе и Узде, пригородных районах Минска, были открыты новые физкультурно-оздоровительные комплексы, предоставляющие возможность жителям для занятий спортом и активного отдыха. Комплексы включают бассейны, тренажерные залы и возможности для игровых видов спорта, делая их идеальными для семейного времяпровождения. Кроме того, здесь обустроены турецкие сауны и кафе.

Глава Минобоисполкома, Александр Турчин, выразил намерение продолжать развивать социальную инфраструктуру в районе Фаниполь, включая строительство школы и поликлиники, а также переоборудование старого учреждения в школу искусств. В Узде также появится спортивная школа для 420 детей, а жителей деревень районных центров будут подвозить на занятия физкультурой с помощью специального транспорта.

Комплексы разработаны таким образом, чтобы привлечь людей всех возрастов, что делает их идеальными для семейного времяпровождения.