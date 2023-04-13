Финансово несостоятельных белорусов в Латвии могут лишить вида на жительство

Уровень дохода должен быть не меньше 620 евро.

Проживающие в Латвии иностранцы, не имеющие гражданства этой страны или паспорта государства Евросоюза, теперь в срок до 1 сентября 2023 года обязаны будут подтвердить не только знание латышского языка, но и уровень дохода не ниже €620. Иначе их смогут лишить постоянного вида на жительство. Об этом пишет RT.

По словам собеседника RT, в первую очередь нововведения коснутся проживающих в Латвии граждан России и Беларуси. Соответствующие поправки были внесены в законопроект «Об эмиграции», финальные парламентские чтения которого должны состояться 4 мая.

Лица в возрасте до 75 лет, рассчитывающие на выдачу постоянного ВНЖ нового образца, «обязаны доказать свою финансовую состоятельность» — предоставить контролирующим органам документы, подтверждающие среднемесячный доход не ниже минимальной заработной платы в Латвии.

С 1 января этого года она выросла с €500 до €620.

Отчитываться придётся за последний год с даты подачи заявления на постоянный вид на жительство.