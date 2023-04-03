Фигурантам уголовного дела по факту теракта на аэродроме Мачулищи может грозить исключительная мера наказания

По делу задержано около 30 человек, все они дают признательные показания.

Об этом телеканалу ОНТ заявили в КГБ.

«Всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Беларуси «Акт терроризма, совершенный организованной группой, — говорится в сюжете. — Максимальная санкция предусматривает наказание вплоть до смертной казни».

Сообщается, что теракт на аэродроме Мачулищи был осуществлен организованной группой под управлением иностранных спецслужб.

Недавно «Народная Воля» рассказывала, что говорил Александр Лукашенко про теракт в Мачулищах.