Фестиваль авторской песни, поэзии и искусства «Витебский листопад» соберет более 300 участников

В предстоящие дни в городе Витебске пройдет открытый фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств под названием «Витебский листопад». На пресс-конференции, посвященной этому событию, была озвучена информация о том, что ожидается более 300 участников из разных стран, включая Беларусь, Россию, Латвию и Украину.

Фестиваль «Витебский листопад» предоставляет площадку для музыкантов, поэтов и художников, позволяя им быть услышанными и представить свое творчество широкой аудитории. В этом году, из-за ремонта концертного зала «Витебск», фестиваль расширил свои горизонты и пройдет в различных локациях по всему городу, включая концертный зал «Витебск», городской центр культуры, выставочный зал «Духовской круглик», Витебский художественный музей и областную филармонию.

Фестиваль остается верным своим корням, поддерживая творческих людей и создавая возможности для новых имен. Организаторы подчеркивают, что «Витебский листопад» всегда олицетворяет риск, эксперимент и премьерность в искусстве.

Фестиваль «Витебский листопад» призван не только объединить творческих людей, но и предоставить публике уникальную возможность насладиться творчеством и поддержать молодых и начинающих участников.

XXXVII Открытый фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский листопад» запланирован на период с 20 по 22 октября и обещает стать многогранным и интересным мероприятием.