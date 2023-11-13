Страны Евросоюза объединились в требовании к Израилю по установлению гуманитарных пауз в рамках текущего ближневосточного конфликта. Глава дипломатии ЕС, Жозеп Боррель, заявил о единстве стран в неотложной необходимости мер по предотвращению гуманитарной катастрофы в регионе.

Страны ЕС призывают к немедленному введению серии гуманитарных пауз в Израиле с целью обеспечения беспрерывной поставки гуманитарной помощи в зоне конфликта. Также подчеркивается необходимость сдержанности со стороны Израиля, направленной на минимизацию потерь среди гражданского населения.

Согласованное заявление государств ЕС отражает их стремление к нахождению мирного решения в конфликте и предотвращению возможной гуманитарной кризисной ситуации.