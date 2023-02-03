Европейский гуманитарный университет объявил о выборе нового ректора

Вчера утром на встрече в ЕГУ в Вильнюсе председатель Управляющего совета ЕГУ Андрюс Кубилюс объявил о выборе профессора Кшиштофа Рыбиньски на должность следующего ректора ЕГУ.

«Признанный ученый, получивший степень доктора экономических наук в Варшавском университете, профессор Рыбиньски является опытным академическим управленцем с более чем 20-летним стажем руководства, включая три года работы ректором Университета Нархоз в Алматы (Казахстан) и пять лет работы ректором Университета Вистула в Варшаве (Польша), — говорится на сайте ЕГУ. — Выбор профессора Рыбиньски из 17 претендентов на должность стал итогом восьмимесячного международного отбора, проведенного Комитетом по поиску, состоящим из представителей всех подразделений ЕГУ. Профессор Рыбиньски официально приступит к исполнению обязанностей ректора 3 апреля 2023 года.

Профессор Рыбиньски сказал: «Я хочу выразить благодарность Управляющему совету за то, что доверил мне руководство Университетом в течение следующих пяти лет. Я очень рад сотрудничеству со всем сообществом ЕГУ – студентами, преподавателями, сотрудниками, донорами и партнерами – на предстоящем переходном этапе. Я верю, что совместными усилиями мы сможем решить насущные задачи, стоящие перед Университетом, и укрепить статус ЕГУ как ведущего учебного заведения в области науки и гражданского участия в Беларуси и других странах региона».

Профессор Рыбиньски имеет опыт преподавания как бакалаврских, так и магистерских дисциплин. Он написал более 90 научных статей по экономике, сотни публицистических материалов и несколько книг. В последние годы его исследования были посвящены проблематике применения искусственного интеллекта в таких областях, как экономика, менеджмент и высшее образование. Помимо академической деятельности, профессор Рыбиньски имеет богатый опыт работы в сфере публичной политики и в частном секторе, включая позиции вице-президента Национального банка Польши, партнера Ernst & Young, главного экономиста ING Barings и др. Профессор Рыбиньски свободно владеет английским, русским и польским языками.

Отметив, что профессор Рыбиньски успешно работает, преодолевая междисциплинарные, отраслевые и национальные границы, г-н Кубилюс заявил: «Нам необычайно повезло, что ученый и управленец калибра профессора Рыбиньски возглавил ЕГУ в период серьезных вызовов и стремительных изменений для Университета и региона. Мы тепло приветствуем профессора Рыбиньски в сообществе ЕГУ и желаем ему – и ЕГУ – больших успехов в течение следующих пяти лет».

Профессор Рыбиньски сменит на посту ректора ЕГУ Сергея Игнатова, который вступил в должность в 2018 году и завершит пятилетний срок к апрелю, когда профессор Рыбиньски приступит к исполнению своих обязанностей. За время пребывания Сергея Игнатова на посту ректора Европейский гуманитарный университет продлил литовскую академическую аккредитацию, стабилизировал свое финансовое положение и отреагировал на беспрецедентные потрясения, связанные с войной в регионе.

«Ректор Игнатов умело провел ЕГУ через сложный период и завершает свою службу с благодарностью Управляющего совета и Общего собрания совладельцев», – сказал г-н Биби-Сентер.