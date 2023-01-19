Европарламент проголосовал за международный трибунал

Европарламент принял резолюцию о создании специального международного трибунала по расследованию преступлений России против Украины.

Она носит рекомендательный характер.

К ответственности предполагается привлечь не только политическое руководство России, но и ее союзников.

Европарламент подчеркивает необходимость создать такой трибунал немедленно. По мнению депутатов, это даст российскому обществу сигнал, что Путин и руководство России могут быть осуждены за преступления в Украине.

За текст резолюции проголосовали 472 человека — 19 из них высказались против, 33 воздержались.