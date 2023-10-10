Евразийский роуминг: Что ожидает абонентов в ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) представила план мероприятий по снижению тарифов на услуги роуминга в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 2025 года. Это событие вызвало интерес у пользователей мобильной связи, так как ожидается, что к 2025 году граждане смогут пользоваться своими телефонами без переплат в роуминге на территории стран союза.

Вопросы тарифов на услуги роуминга регулируются Евразийской экономической комиссией, и планируется, что к 2025 году будут установлены справедливые и доступные тарифы для абонентов. Это должно способствовать увеличению использования мобильной связи в роуминге и развитию конкуренции среди операторов связи.

На данный момент все мероприятия, предусмотренные планом ЕЭК, реализованы, и работа идет в соответствии с утвержденным графиком. Ожидается, что эти изменения в тарифах на роуминг приведут к увеличению объемов потребления услуг связи и облегчат жизнь абонентов, путешествующих между странами ЕАЭС.