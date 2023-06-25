Евгений Пригожин уже в Минске?

Со вчерашнего вечера телеграм-каналы, связанные с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, молчат. Но даже его поклонники не могут понять, что означал этот «поход на Москву».

Вчерашний «поход на Москву» ЧВК «Вагнер» завершился возвращением подразделений военной компании к местам временной дислокации. Между тем, вопросов после этих событий осталось гораздо больше, чем ответов, пишет сайт «Военное обозрение».

«Сегодняшнее утро началось с сообщений о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» вернулись к местам временной дислокации, а сам Пригожин якобы еще ночью переместился на территорию Беларуси, понадеявшись на слова Путина и Лукашенко, сообщает издание. И на этом всё, российские государственные медиа молчат, различные ресурсы вбрасывают различные предположения. Российское Минобороны никаких официальных заявлений не делает.

Между тем, вопросов больше чем ответов, и первый из них «где был Шойгу», отставку которого требовал Пригожин. На фоне прозвучавших заявлений президента России и некоторых боевых генералов, включая Суровикина и Евкурова, молчание министра обороны и начальника Генштаба ВС России выглядит как-то дико. И это при том, что кто-то отдал приказ атаковать колонны ЧВК «Вагнер», что привело к гибели как военнослужащих российской армии, так и «Оркестра» («музыканты», «оркестр», — так называют бойцов Пригожина, — Прим.).

Также ничего не сообщается о судьбе самого ЧВК «Вагнер». То, что в сегодняшнем виде частная армия Пригожина больше существовать не будет, это понятно. Часть бойцов «Оркестра» заключит контракты с Минобороны, об этом заявил Песков, другая часть, скорей всего, последует за Пригожиным в Африку. Думать о том, что куратор компании задержится в Беларуси, не стоит. Некоторые эксперты предполагают, что «Вагнер» пойдет на сделку с военным ведомством, но уже без Пригожина, который больше не вхож в Кремль.

В то же время, некоторое российские ресурсы предполагают, что демарш Пригожина мог завершиться в Москве, подразделения ЧВК «Вагнер» вполне могли войти в столицу, а это закончилось бы большой кровью», — заключает патриотический российский ресурс.

Но вопрос остается: что случилось, почему все-таки Пригожин в последний момент остановился и не вошел в столицу? Многие высказывают версию, что он не дождался поддержки от тех чиновников и силовиков в окружении Путина, которые и подталкивали его к этому бунту.

Кстати, уже известно, что сам Пригожин на Москву не шел, а оставался в Ростове-на Дону. Некоторые российские СМИ, публикуя фото того, как Пригожин уезжает из штаба Южного военного округа, захваченного его боевиками еще утром вчерашнего дня, сделали подпись, что глава ЧВК направлялся в аэропорт.