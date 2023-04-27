Есть вопросы к генералу Карпенкову?

Он готов ответить.

«29 апреля, в субботу, прямую телефонную линию проведет заместитель Министра внутренних дел — командующий внутренними войсками генерал-майор Николай Николаевич Карпенков, – сообщает телеграм-канал газеты «На страже» и журнала «Милиция Беларуси». — Вопросы, касающиеся перспектив развития внутренних войск МВД, специфики выполняемых ими служебно-боевых задач, порядка призыва на срочную службу и поступления на службу по контракту, а также обучения на факультете внутренних войск Военной академии, можно будет задать с 9:00 до 12:00 по тел.: (8-017) 374-80-08».