Есть в каждом магазине: назван продукт, который снижает риск заболеваний сердца у людей старше 55

Сразу два исследования об одном небезызвестном сухофрукте показали его пользу для здоровья сердца и сосудов.

Специалисты из Университета штата Пенсильвания с коллегами озвучили свои результаты на ежегодном собрании Американского общества по вопросам питания. Согласно им, если добавить в свой ежедневный рацион чернослив, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний значительно снижается.

Исследования были сосредоточены на пожилых людях от 55 лет и старше, которые относятся к группе повышенного риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Последние на сегодня являются одной из основных причин смертности в мире. К факторам риска относятся такие кардио-метаболические нарушения, как высокий уровень холестерина, сахара в крови, инсулина вплоть до развития диабета, избыточный вес и собственно процессы старения.

Как сообщили авторы, участники длительное время каждый день употребляли в пищу чернослив. Анализы и наблюдения показали, что это положительно и многообещающе сказывается на биомаркерах, по которым отслеживают состояние сердца и сосудов.

У мужчин добавление сухофрукта в рацион помогло отрегулировать уровень «хорошего» холестерина ЛПВП, снизить уровень С-реактивного белка (маркера воспаления) и окислительный стресс в организме. У женщин в постменопаузе употребление чернослива также положительно влияло на метаболические показатели здоровья сердечно-сосудистой системы: холестерин, триглицериды, глюкозу и инсулин.

Одной из важных рекомендаций для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и раньше было добавление в свою диету фруктов и овощей. Чернослив же является в этом смысле уникальной альтернативой — он сохраняет полезные микроэлементы как цельный фрукт и не содержит сахара, как другие десерты.