Есть ли в Беларуси список запрещенных артистов?

Заместитель председателя гомельского облисполкома Дмитрий Алейников признал, что в Беларуси существуют «черные списки».

Во время общения с журналистами «Гомельскай праўды» чиновнику был задан вопрос: «Есть ли у нас список так называемых запрещенных артистов?»

– Думаю, для вас и вашей радиостанции «Правда Радио» не секрет, что есть певцы и певицы, творчество которых нежелательно транслировать. Зачем нам пиарить тех, кто пошел против своего государства? — честно признал Дмитрий Алейников то, что многие чиновники отрицают.

Кстати, в той же беседе он высказал крамольную мысль о необходимости переименовать идеологов.

– В обществе сложилось неоднозначное отношение к идеологам. Не все понимают, в чем их функция, и не каждому их работа понятна и видна. Как это можно исправить? — спросили журналисты.

– Переименовать, — ответил Дмитрий Алейников. — Это наше упущение, сейчас ситуация перестраивается. Стараемся брать на эту долж­ность молодых людей с активной гражданской позицией, креативным подходом к работе. Некоторое время назад дефицит критических материалов в СМИ привел к тому, что человек с низким уровнем образования получил финансовые ресурсы, купил хорошую технику и начал снимать видео о недостатках в благоустройстве, недоработках власти – в итоге стал «журналистом», кумиром для своей аудитории. Это я про «блогера», который сейчас сидит в колонии. Если возвращаться к идеологам, то я лет пять назад вносил предложение назвать их, например, «информационным отделом» или «отделом по работе с общественностью». Думаю, люди это лучше воспринимали бы.