Есть ли смысл Беларуси делать ставку на Иран?

Как известно, Александр Лукашенко улетел с официальным визитом в Иран.

Насколько перспективно это направление?

Немало критики про двусторонние отношения высказал белорусский политолог, эксперт белорусского пропрезидентского общественного объединения «Белая Русь» Петр Петровский.

«Исламская Республика Иран (ИРИ) — это 86-миллионный рынок, — говорит Петровский. — Страна заняла первое место в мире по научному росту в 2011 г. и 17-е место в научном производстве в 2012 г., входит в число 15 крупнейших стран мира, богатых полезными ископаемыми. Имеет 10% разведанных запасов нефти и 15% газа. В 2018 г. был 13-м по величине производителем урана в мире. Развиты нефтехимическая, фармацевтическая, аэрокосмическая, оборонная и тяжелая промышленность. Телекоммуникационный рынок ИРИ четвертый по величине на Ближнем Востоке. В ИРИ работает самое большое количество промышленных роботов в Западной Азии.

При этом, следует не забывать о сложных перипетиях белорусско-иранских отношений. Да, где-то с 2005 г Минск и Тегеран в политическом плане сблизились в борьбе против санкционного давления Запада. Однако совместные проекты не совсем задавались. Оказался нерентабельным проект Iran Khodro по производству автомобилей Саманд. Проект Белоруснефти совместно с Иранской нефтяной компанией по разработке месторождения Джофеир был свернут из-за западных санкций в 2011 г. Иранская компания «Кейсон» так и не смогла реализовать строительство многофункционального комплекса «Магнит». Хотя она же успешно реализовала проект логистическооо центра «Прилесье» под Минском.

В чем проблемы? И как их решить.

1.Прошлый период отношений происходил, когда обе страны пытались преодолеть санкции Запада. Разница в санкционных режимах была противоположной. Когда в отношении Минска санкции замораживались, то в отношении Тегерана, наоборот, вводились. Год, совпавший с общей заморозкой санкций, как для ИРИ, так и для Республики Беларусь, оказался рекордным в товарообороте — $154,1 млн. Потенциал же белорусско-иранского товарооборота исчисляется не менее $1 млрд.

2. Хотя промышленно ИРИ и выглядит солидно, однако технологически — это догоняющая экономика, которая, скорее требует создания у себя совместных с нами предприятий, нежели своих у нас. Морально устаревший автопром ИРИ не сможет быть конкурентоспособным на нашем рынке. Здесь смогут реализовываться промышленные и высокотехнологичные проекты нашего производства там. Видно и понимание в Минске. Так, «БелАЗ» намерен наладить с иранской компанией Hерсо совместное производство 136-тонных и 240-тонных самосвалов. Перспективы имеются и для других предприятий: МАЗ, МТЗ, Амкодор и т.д. Это важно не только в горнодобывающей отрасли, но и в сельском хозяйстве, где в ИРИ до сих пор господствуют примитивные методы, имеется перегруженная и недостаточно удобренная почва, плохие семена и нехватка воды являются основными препятствиями для увеличения производства. Отсюда и перспектива поставок белорусской растениеводческой, мясной и молочной продукции, а также комбикормов и премиксов для животных в ИРИ, а также встречных поставок овощей, фруктов, рыбы и морепродуктов из ИРИ в Республику Беларусь. Не следует забывать и о перспективах развития нашей химической промышленности в ИРИ, где перерабатывается всего 28% использованной нефти и газа, в то время как в других странах перерабатывают до 60%.

Дефицит древесины говорит о перспективе поставок продукции белорусской древообработки в ИРИ.

3. Банковская закрытость и пробуксовка в интеграции платёжных систем. Кое, что уже исправлено. Нацбанк Беларуси вернул иранскому ТК-Банку лицензию. Основным его акционером которого является иранский Банк Теджарат. Основным направлением деятельности ТК-Банка явлчется развитие внешнеэкономических связей субъектов хозяйствования Беларуси и Ирана. Следует ещё интегрировать национальные платёжные системы.

4. Дефицит гуманитарной интеграции. Требуется наверстать от восстановления авиасообщения между Минском и Тегераном, а также взаимной отмены виз до реализации совместных научных, экспертных, культурных, образовательных и молодёжных проектов. Здесь должна быть политика взаимной открытости гражданского общества Республики Беларусь и Исламской Республики Иран для дальнейшей интеграции Большой Евразии и «Коллективного Востока».

Поэтому Минску требуется стратегия работы с Тегераном на десятилетия вне зависимости от санкционных игр Запада.

Формируется ось Москва-Пекин-Тегеран-Минск. Особое место в ней занимает Иран, так как выступает важнейшим логистическим коридором как для Москвы, так и для Минска с Пекином. Поэтому по удивительному стечению обстоятельств в Иране за год произошло огромное количество дестабилизирующих событий: от протестов против ношения хиджабов и нападений на посольство Азербайджана, до серии терактов по стране и нападений доселе непонятных дронов камикадзе. Недавно странным образом в разных частях Ирана произошли массовые отравления детей в школах. У меня нет какой-то информации, которая бы позволила говорить, что это звенья одной цепи. Однако эти и им подобные события могут содействовать дестабилизации ситуации с Иране, что очевидно, является выгодным для коллективного Запада…

ОФИЦИАЛЬНО

Акцент на экономику

Визит А.Лукашенко в Иран состоится в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений (18 марта) между странами.

В Тегеране Лукашенко проведет переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

«Главной темой переговоров в Тегеране станет развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество, — сообщает belta.by. — Встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Стороны обсудят реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и в мире в целом.

В Иране Александр Лукашенко также проведет встречи с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи”.