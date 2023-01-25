Если вы так делаете, то ноутбуку скоро придет конец

Какие неверные действия с ноутбуком могут привести к его скорой поломке.

Ошибка 1. Работа на диване или в кровати

Процессоры ноутбуков (особенно мощных) выделяют очень много тепла при работе. Конечно, за их охлаждение отвечают кулеры. Но, как правило, на ноутбуках они не такие мощные и производительные, как на стационарных компьютерах. Поэтому немаловажную роль в охлаждении теплонагруженных плат и микросхем внутри устройства играют еще и специальные вентиляционные отверстия по бокам или на нижней поверхности корпуса ноутбука.

Если во время работы вы кладете лэптоп на мягкую мебель вроде дивана или кресла или, например, на колени, накрытые одеялом, то лишний раз провоцируете перегрев устройства, пишет rbc.ru. Ведь в этом случае вентиляционные отверстия могут быть заблокированы, в отличие от ситуации, когда ноутбук стоит на плоской и твердой поверхности.

Кроме того, при такой эксплуатации комнатная пыль значительно быстрее проникает через вентиляционные отверстия внутрь ноутбука и засоряет кулер и другие детали, что тоже, в свою очередь, ведет к перегревам.

Взяв все это в расчет, работать за ноутбуком на диване или смотреть сериалы на нем, лежа в кровати, настоятельно не рекомендуется. Но если вы все же не можете избавиться от этих привычек, то используйте специальные столики-подставки или даже самый обычный поднос для подачи кофе в постель.

Ошибка 2. Очистка экрана жидкостями

Обычно для очистки монитора от пятен многие используют влажные спиртовые салфетки, намоченные тряпки или даже жидкие чистящие средства, однако такой уход может оказаться очень вредным для дисплея. Во-первых, если неверно рассчитать и использовать много жидкости, то можно залить внутренности ноутбука. Ведь почти все устройства — негерметичные. Во-вторых, большинство чистящих средств или влажных салфеток весьма агрессивные по составу и могут повредить специальные антибликовые или иные защитные покрытия экрана. Также навредить дисплею может использование ворсистых тряпок.

Экран лэптопа лучше протирать микрофиброй или мягкой неворсистой тканью, которой обычно вытирают очки. Если на экране не только скопилась пыль, но и появились пятна и грязь, то можно прибегнуть к влажной очистке при помощи специальных влажных салфеток для мониторов, которые продаются в магазинах электроники. Состав их пропитки лучше подходит для покрытий экранов.

Кроме того, протирать экран нужно с осторожностью и минимальным надавливанием на пятна, поскольку в противном случае есть риск повредить дисплей и получить «битые пиксели».

Ошибка 3. Транспортировка без чехла или кофра

Особенно внимательным нужно быть при транспортировке и переносе ноутбука. Понятно, что изначально он, как складной компьютер, был придуман для того, чтобы быть мобильным и давать возможность пользователю брать его с собой в любое удобное место. И, разумеется, большинство устройств неплохо к этому подготовлены. Но все же если вы чересчур сильно размахиваете ноутбуком или попадаете с ним в тряску (например, когда едете в машине по плохой дороге), то все равно рискуете повредить технику, в первую очередь — жесткий диск.

Тряска не очень вредна для более современных твердотельных SSD-накопителей, но может нанести непоправимый урон механическим жестким дискам HDD. Так что если приходится часто перевозить лэптоп или носить его в руке, то лучше раскошелиться не просто на мягкий чехол или сумку, а на качественный кофр, в котором ноутбук будет надежно зафиксирован.

Ошибка 4. Постоянная работа от сети или разрядка батареи в ноль

Зачастую те, кто работает за ноутбуком в одном месте и мало его перемещает, оставляют устройство постоянно включенным в электрическую сеть, даже когда уровень заряда аккумулятора восполнен на все 100%. Это серьезно вредит батарее и провоцирует ее износ и потерю емкости. Так что стоит следить за зарядом аккумулятора и периодически отключать устройство от сети, чтобы его сберечь.

Впрочем, в интернете существует и миф о том, что необходимо, напротив, периодически полностью разряжать батарею ноутбука, а потом снова заряжать ее. Однако эта рекомендация была справедлива только для старых типов аккумуляторов. Современные литийионные батареи не подвержены перезаряду или эффекту памяти аккумулятора. А вот сажать аккумулятор, что называется, в ноль вредно. Так что старайтесь подключать ноутбук к сети как минимум при 20% заряда батареи.

Ошибка 5. Работа с деформированным шнуром питания

Важно следить за шнуром для питания и не давать ему перекручиваться, поскольку со временем он может повредиться в местах перегиба. Бывает и так, что в местах перегиба происходит разрыв проводки, однако при определенных положениях кабеля он все равно продолжает проводить заряд.

Тогда, вместо того чтобы заменить поврежденное зарядное устройство на новое, пользователи продолжают использовать его, выкручивая шнур у вилки, входящей в розетку, или у разъема, входящего в ноутбук, пока не находят то самое работоспособное положение.

Такие манипуляции могут быть очень опасными для ноутбука, поскольку рано или поздно повредят разъем питания, а неисправный шнур может вызвать короткое замыкание и испортить устройство.