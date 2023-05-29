«Если бы он не приподнял голову, неизвестно, сколько бы мы его искали…»

На минувшей неделе милиция и поисковые отряды волонтеров «ПСО-Пульс» и «Симуран» искали пропавшего жителя деревни Хутор Светлогорского района. Александра Хулупа нашли в нескольких километрах от дома в поле. И история эта необычная.

39-летний Александр уехал на велосипеде из дома и пропал. Проблема заключалась в том, что мужчина нуждался в медицинской помощи, более того, он не разговаривает – общается жестами, и в случае чего, не смог бы даже позвать на помощь. Его нашли в тот же день волонтеры «ПСО-Пульс». О том, как это было они рассказали в своих группах в соцсетях.

Как только в «ПСО-Пульс» поступила заявка на поиск человека, за работу принялись инфогруппа и группа дозвона. Первые готовили и распространяли ориентировки, вторые – обзванивали медучреждения. Одновременно формировались экипажи поисковиков.

«В течение 20 минут после поступления заявки в Хутор выдвинулся экипаж из Жлобина, — рассказывают волонтеры. – Следом – экипажи из Кормы, Речицы, Светлогорска, Гомеля, Рогачева. В это время в работу включились картографы, подготовили сетку местности, где планировалось проведение поисковых мероприятий».

Когда поисковики подъезжали к точке сбора в Хутор, поступила информация от свидетелей, которые видели подходящего под описание мужчину возле фермы примерно в десяти километрах от Хутора.

Одна группа выехала в направлении, которое указали очевидцы. На песчаной дороге волонтеры увидели следы, пошли по ним. Через какое-то время в поле они заметили человека. Судя по всему, мужчина лежал. По словам поисковиков, он приподнял голову, когда они проходили неподалёку.

«Если бы он не приподнялся, вряд ли бы мы его сразу заметили, он весь чумазый, там все черное, — говорят волонтеры. – Неизвестно, сколько времени пришлось бы прочесывать местность».

Волонтеры оказали Александру первую помощь и доставили в деревню, где их уже ждала машина скорой помощи.

«Благодаря оперативности и слаженной работе свидетелей, волонтеров, сотрудников милиции и врачей, Александр найден живым и возвращен домой, — написали поисковики «ПСО-Пульс». – Всех участников поисков от души благодарим».