Еще одна драма в семье покойного президента Узбекистана: сын подал в суд на мачеху

Еще одна драма разыгрывается в семье покойного президента Узбекистана Ислама Каримова. Его сын от первого брака, Петр Каримов, проживающий в России, подал в суд на свою мачеху — бывшую первую леди Узбекистана Татьяну Каримову, требуя от нее часть имущества, оставленного покойным президентом Узбекистана.

Как сообщают узбекистанские СМИ, исковое заявление Петра против Татьяны Каримовой, связанное с наследственными правами, будет рассматриваться в Яккасарайском межрайонном суде Ташкента.

Петр Каримов родился в 1969 году, он — первенец Ислама Каримова от брака с Натальей Кучми. В том же году Ислам Каримов и Наталья Кучми развелись. В 2008 году Наталья Кучми умерла в Ташкенте, а 54-летний Петр Каримов с 1990-х годов живет в основном в Москве.

Известно, что старший сын покойного президента Узбекистана окончил в 1988 году Ташкентский институт народного хозяйства, некоторое время работал в сфере банковского дела и финансов, а также в представительстве национальной авиакомпании Узбекистана в Москве.

В 2018 году, проработав несколько лет в компании «Узбекистон хаво йуллари», Петр Каримов подал иск против своего работодателя, обвинив компанию в том, что в 2017 году после смерти Ислама Каримова его уволили и не выплатили причитающиеся деньги. В конце того же года дело было закрыто в связи с соглашением сторон о досрочном урегулировании вопроса.

И вот на днях стало известно, что Петр Каримов жестоко избил свою жену. По данным российских СМИ, супруги поссорились из-за денег: после того, как жена отказалась оплатить Петру авиабилет до Ташкента и гостиницу, он набросился на нее с побоями. Женщина была госпитализирована с многочисленными травмами, а Каримов — допрошен в одном из подмосковных отделов полиции и выпущен под подписку о невыезде, после чего таинственным образом исчез.

Отметим, что это далеко не первая драма в семье покойного президента Узбекистана. Дочери Ислама Каримова от второго брака, Гульнара и Лола, годами враждовали друг с другом, а Гульнара также постоянно скандалила с родной матерью.

В данный момент Гульнара Каримова, еще не так давно одна из богатейших женщин Узбекистана, сумевшая в годы правления отца накопить богатства на миллиарды долларов, находится под домашним арестом в Ташкенте, где идет судебная тяжба, цель которой – вернуть в Узбекистан деньги Каримовой, замороженные в нескольких банках Западной Европы.

Что же касается имущества Ислама Каримова в Узбекистане, то оно досталось его второй жене, Татьяне Каримовой, и младшей дочери Лоле. Кстати, именно Лола Каримова в одном из своих постов рассказала, что связывает ее семью с Беларусью. Лола сообщила, что ее бабушка по материнский линии была белоруской, соответственно, мама – наполовину белоруска.