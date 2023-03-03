Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 37 компаний. Как следует из документа, опубликованного на сайте Федерального реестра США, в список включены 28 китайских компаний и по одной — из Беларуси и России. В частности, речь идет о том, что в черном списке оказались белорусская DMT Trading LLC и российская DMT Electronics.

Об этом сообщает Оfficelife.media.

Претензии Минторга США к этим компаниям сформулированы так: «Есть достаточные основания полагать, основываясь на конкретных фактах, что эти организации были вовлечены или представляют значительный риск того, что они будут вовлечены в деятельность, противоречащую национальной безопасности или внешнеполитическим интересам США».

Компании, попавшие в список, предлагается ограничить в лицензиях на экспорт, реэкспорт и передачу технологий внутри страны. Их заявки на получение лицензий будут рассматриваться в соответствии с политикой отказа на все товары, говорится в сообщении Минторга США.

На сайте DMT Trading LLC указано, что компания позиционирует себя как ведущего поставщика электронных компонентов и измерительной техники, а также является крупным инженерно-техническим центром, способным решать широкий спектр задач в области высоких технологий.

Основными направлениями своей деятельности компания называет разработку и изготовление программно-­аппаратных измерительных, аналитических и промышленных комплексов семейства «ДМТ», проектирование и комплектование центров входного контроля электронных компонентов, метрологических лабораторий и испытательных центров.

Также уточняется, что компания комплектует промышленные предприятий под ключ и является крупнейшим поставщиком светодиодов и компонентов для производства светильников.

В России интересы ООО «ДМТ Трейдинг» представляет ОАО «ДМТ Электроникс» (Москва).

Ранее сообщалось, что 24 февраля ограничения против большого количества физических лиц и компаний ввели Минфин, Министерство торговли и Госдепартамент США. Был расширен перечень товаров, запрещенных к экспорту в Россию и Беларусь.