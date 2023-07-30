Еще один футболист из «черного списка» покинул БАТЭ

Борисовский БАТЭ объявил о расставании с полузащитником Дмитрием Бессмертным.

Хавбек выступал за «желто-синих» с 2019 года. За это время он выиграл два Кубка и Суперкубок Беларуси, завоевал три серебряные и одну бронзовую медали чемпионата страны.

Как уточняет пресс-служба клуба, за БАТЭ Бессмертный провел ровно 100 матчей. При этом в нынешнем сезоне полузащитник принял участие только в одной встрече — кубковой с «Белшиной» (5:0). Добавим, что, перебравшись в команду из Борисова, Дмитрий начал привлекаться и в национальную сборную.

Как сообщает сайт Football.by, Бессмертный стал уже четвертым футболистом из так называемого «черного списка», покинувшим БАТЭ. Станислав Драгун завершил карьеру, Денис Щербицкий перебрался в российский «Урал». Также с командой попрощался Максим Бордачев.

Напомним, что в «черном списке», который никто не видел, но о котором многие говорят, оказались спортсмены, занявшие «неправильную», по мнению властей, позицию после президентских выборов 2020 года.

Известно, что Дмитрий Бессмертный мог продолжить карьеру в тульском «Арсенале».

По сведениям журналиста Сергея Ильёва, он приезжал на просмотр, но возникли проблемы с агентской авторизацией, поэтому пришлось вернулся домой.

Ранее 26-летний футболист никогда не выступал за рубежом. В Беларуси до БАТЭ он играл за «Минск».

Ранее сообщалось о переходе в «Арсенал» другого белоруса — экс-полузащитника «Торпедо-БелАЗа» Анатолия Макарова.