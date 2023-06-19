Еще один белорусский футболист потерял сознание во время матча

Всего неделя прошла с момента первого подобного ЧП. Тогда полузащитник «Торпедо-БелАЗа» Дмитрий Лисакович в компенсированное время поединка с «Гомелем» рухнул на поле и потерял сознание. И вот — новый случай, только уже с игроком пинской «Волны» Кириллом Полховским.

Как сообщает Mlyn.by, команда из Брестской области встречалась в чемпионате страны в первой лиге с петриковским «Шахтером». На 34-й минуте в штрафной гостей была обычная для футбола борьба за верховой мяч. Им пытались овладеть три игрока, один из которых, Полховский, и оказался на газоне.

Как рассказали в пресс-службе пинского клуба, первую помощь ему оказали врачи обеих команд и персонал дежурившей на стадионе «скорой». Затем Кирилл был доставлен в городскую больницу, где ему провели компьютерную томографию головного мозга. Черепно-мозговой травмы она не выявила, был ушиб мягких тканей. Потеря сознания случилась из-за сильного удара в область скулы.

Госпитализация футболисту не понадобилась, он уже на этой неделе сможет приступить к тренировкам.