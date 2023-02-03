ЕС санкционировал употребление в пищу насекомых: что нужно знать?

На протяжении тысячелетий насекомые употреблялись в пищу людьми по всему миру, но в Европе они считаются новым продуктом питания, поэтому тут потребители пока колеблются между любопытством и отвращением. И тем не менее продукты из насекомых уже пришли.

Каждый новый продукт питания должен быть одобрен ЕС. Согласно постановлению, только вьетнамской компании Cricket One будет разрешено продавать в странах Евросоюза частично обезжиренный порошок из домашнего сверчка (Acheta domesticus). Ранее – после ряда научных исследований – он был включен в список новых продуктов питания.

Также можно будет купить личинки жука зерновой плесени (Alphitobius diaperinus). Аналогичные правила уже некоторое время существуют для перелетной саранчи и личинок мучного жука (Tenebrio molitor, желтый мучной червь).

Домашний сверчок: в каких продуктах можно найти?

Порошок из домашнего сверчка теперь можно найти в хлебе и булочках, печенье и крекерах, смесях для выпечки и макаронных изделиях, соусах и супах, заменителях мяса и молока, картофельных продуктах и шоколаде. В этом случае продукты не могут быть маркированы как веганские или вегетарианские.

Насколько широким будет диапазон?

Это еще предстоит выяснить. Пока ассортимент продуктов питания с насекомыми – это «действительно очень, очень маленькая ниша рынка», говорит пищевой химик Армин Валет из консультационного центра для потребителей в Гамбурге.

В настоящее время в нашей стране доступны лишь некоторые продукты с небольшим количеством насекомых – например, батончики или лапша. Подмешивать порошок насекомых в печенье или муку – «до этого еще очень далеко», говорит Валет.

Можно ли съесть насекомых по незнанию?

Нет, поскольку насекомые должны быть промаркированы на этикетках продуктов. «В противном случае, откуда мы можем узнать, что они были каким–то образом подмешаны», – говорит защитник прав потребителей Валет.

Комиссия ЕС в связи с этим разъясняет: «Каждый может решить для себя сам, покупать или не покупать продукты питания, сделанные из насекомых или содержащие их».

Согласно регламенту, в списке ингредиентов должно быть указано, например: «Acheta domesticus (домашний сверчок), замороженный» или «порошок их личинок Alphitobius diaperinus (жук зерновой плесени)».