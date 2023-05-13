ЕС рассматривает возможность запрета регистрации транспортных компаний из Беларуси

Польша предложила Еврокомиссии включить в 11-й пакет санкций ЕС запрет на регистрацию транспортных компаний из Беларуси и России. Об этом рассказал официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер, которого цитируют польские СМИ.

По словам Мюллера, премьер-министр Польши также направил в Еврокомиссию запрос о решениях, способных заблокировать въезд транспорта из Беларуси и России в Польшу. В частности, Польша добивается запрета на въезд на свою территорию полуприцепов и предлагает способ ограничить деятельность белорусских транспортников.

Напомним, что польские перевозчики с 9 мая блокируют подъезд к единственному пункту пропуска грузового автотранспорта на границе с Беларусью — «Козловичи»/«Кукурыки», пропуская по одной машине в час и только скоропортящиеся грузы — беспрепятственно.

Они требуют создания льготных условий на фоне убытков после введения антироссийских санкций. И выступают «против захвата рынка перевозок на восток белорусскими и российскими компаниями». Ситуация на границе в этой связи сложилась критическая. По данным на пятницу, на польской стороне границы въезда в Беларусь ожидала тысяча фур.

Ранее сообщалось, что белорусский бизнес в прошлом году установил исторический рекорд по новым регистрациям в Польше — по сравнению с 2021-м число вновь открытых компаний, в которых одним из учредителей является юридическое или физическое лицо из Беларуси, удвоилось.