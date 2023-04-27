Елена Блиновская ехала в Беларусь

Есть версии, что из Беларуси она собиралась отправиться в Литву или другую страну.

Однако не получилось. Известную блогершу задержали под Смоленском.

В отношении нее возбуждено уголовное дело.

«Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 98, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), — сообщает Следственный комитет России. — Поводом для возбуждения уголовного дела явились материалы, поступившие в подразделение ведомства из УФНС России по городу Москве.

По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети Интернет, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей.

Кроме того, в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, легализовала их путем совершения финансовых операций.

Елена Блиновская задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее имелись авиабилеты для вылета в иное государство.

Сегодня в рамках уголовного дела при оперативном сопровождении ГУЭБиПК МВД России и УФСБ по Москве и Московской области проводятся следственные действия.

Также в рамках уголовного дела в офисе и по месту проживания подозреваемой проводятся обыски.

Расследование продолжается».

Мужа Блиновской также допросили.

Российские сми пишут, что следствие будет просить домашний арест в качестве меры пресечения для Блиновской.

Сообщается, что Блиновская собиралась сегодня в 5 утра вылетать не то в Казахстан, не то в Узбекистан. Но не из Минска, а из Москвы. Когда блогер узнала, что ее планируют задержать в аэропорту, она арендовала «майбах», чтобы пересечь границу с Беларусью.

«Билеты были куплены для отвода глаз», — пишут некоторые российские телеграм-каналы.

«То что можно Собчак, никому нельзя больше. По одной из версий, Блиновскую предупредили о задержании. – пишут российские телеграм-каналы. — Она, как и Ксения Собчак в свое время, купила билеты на самолет для отвода глаз. А сама попыталась дать деру в сторону Беларуси, а оттуда намеревалась попасть в Литву…»

Елена Блиновская известна как блогер, телеведущая и организатор популярных курсов по психологии и личностному росту, так называемых «марафонов желаний». На ее аккаунт в инстаграме подписаны 5,3 миллиона пользователей.

«Это уже третье дело против популярных создателей инфопродуктов об уклонении от уплаты налогов, — говорит журналист Надежда Стрелец. — . Ранее была задержана Валерия Чекалина (Лерчек), а также было возбуждено дело против Александры Митрошиной, которая живет в Дубае. Сегодня стало известно, что Митрошина, подозреваемая в уклонении от уплаты налогов на 120 миллионов рублей, погасила долг…»

«Есть мнение, что всё это, на самом деле, делаются для того, чтобы заставить этих очевидных инста-ломов к 2024 году быть прокремлёвскими, — высказывает https://t.me/bloodysx/27377 свое мнение Ксения Собчак. — Создать проблему — а потом её героически решить, как обычно. Звенья одной цепи, наша будущая главная агитбаза».

Кстати, вот что говорила Блиновская в интервью Собчак по поводу своих заработков.

— Сколько ты зарабатываешь в год? Форбс подсчитывает, что это где-то 300 млн в год, звучат цифры о 200 млн. Какие реальные цифры?

— Та сумма, которую ты назвала, это я столько примерно плачу налогов. Я плачу налогов не один десяток миллионов. Дальше это переваливает за цифры с большими нулями. Но я могу ошибаться в цифре, я в них очень плаваю. У меня главный бухгалтер одна из близких подруг и точные цифры известны ей, так как она платит эти налоги. Но я знаю точно, что это не десятки миллионов.

— Ты как ИП платишь?

— Нет-нет-нет. Я уже перешла давно все упрощённые схемы, плачу НДС.

Видео задержания Елены Блиновской и обысков у нее дает российский Следственный комитет.