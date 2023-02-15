Екатерина ДОМАНЬКОВА: «Не хочу, чтобы дочки повторяли мой путь…»

Супермодель мира и мать троих детей белоруска Екатерина Доманькова рассказала, почему часто делает дочкам комплименты.

«Как часто вы говорите своим дочкам, что они красивые? – поинтересовалась у своих подписчиков в Инстаграм известная модель. – Я часто и считаю это важным. Чувствовать себя красивой — не как основа самооценки, а как инструмент к здоровому восприятию себя. Почти любая девочка вне зависимости от своей привлекательности столкнется с несправедливостью вне зависимости от социальной среды, в которой она будет расти: жестокость сверстников, зависть, конкуренция есть в любом коллективе. Поэтому я вижу свою родительскую задачу в том, чтобы, столкнувшись с реальностью, мои дочки не теряли себя. Чтобы к моменту, когда они начнут слышать нечто обидное, в них была сформирована уверенность в себе. Не только как в личности, но и как в привлекательной девочке.

Я много раз сталкивалась с насмешками в школьные годы, поэтому очень хорошо знаю, о чём говорю. Каждое жестокое слово, брошенное в мой адрес, не просто ранило, оно заставляло сомневаться в себе. В моей семье не было принято говорить комплименты, поэтому осознания того, что у меня есть дар красоты, не было совсем. Изредка я слышала от друзей родителей, что «растет очень красивая девочка». Но бабушка говорила «непонятно в кого у тебя такой нос», на лбу красовался шрам, на теле — корсет.. Увидеть и правильно оценить себя я не могла: мешало социальное давление и отсутствие понимания, как это сделать.

Девочке важно знать, что у нее красивые глаза, волосы, фигура и не только, чтобы быть независимой от чужих суждений. С красотой, как с любым талантом и даром, нужно учиться обращаться: беречь его, уметь подчеркнуть сильные стороны, скрыть недостатки. Я не начала учиться обращаться со своей красотой до момента, пока не пришло её осознание. С которым, к слову, я тоже не проснулась в один прекрасный день. Я не хочу, чтобы дочки повторяли мой путь. Хочу, чтобы к нужному возрасту они узнали и осознали один из своих даров, красоту, раньше, чем их мама.

Поэтому с удовольствием делаю малышкам комплименты! Не без напоминания о том, что внешняя красота без внутренней неполноценна.