Ехал на красный: в Заславле поезд сбил велосипедиста

В Заславле поезд сбил велосипедиста

Подробности происшествия сообщает Следственный комитет: «Вечером 14 июня на железнодорожном переезде вблизи станции «Беларусь» в городе Заславле в результате наезда поезда смертельно травмирован 30-летний житель Жлобина.

Установлено, что погибший переезжал переезд на велосипеде на запрещающий звуковой и световой сигнал светофора. Мужчина с многочисленными травмами госпитализирован, однако спасти его не удалось.

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Минской области проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены Минским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки».