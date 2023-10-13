Егор Герасимов достиг полуфинала теннисного турнира в Шэньчжэне

Белорусский теннисист Егор Герасимов продемонстрировал выдающуюся игру на турнире серии ATP Challenger Tour в китайском Шэньчжэне и теперь готовится к полуфинальному противостоянию.

В поединке четвертьфинала Герасимов встречался с Бейбитом Жукаевым из Казахстана. Матч был настоящей битвой, и белорусу пришлось бороться до последнего момента. В итоге Герасимов одержал победу со счетом 6:7 (4:7), 6:2, 6:3, обеспечив себе место в полуфинале. Следующим соперником Егора станет португалец Нуно Боргес.

На пути к полуфиналу Герасимов также показал свою выносливость и мастерство. В предыдущих матчах он одолел представителя Австралии Ли Ту со счетом 4:6, 6:4, 6:4, а также француза Теренса Атмана со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

Турнир в Шэньчжэне завершится 15 октября, и белорусские болельщики ожидают увлекательных поединков и надеются, что Егор Герасимов продолжит свою успешную игру.