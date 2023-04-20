Еды нет, плесень на стенах, не может ходить: белорусский актер, сыгравший Дениса Кораблева, умирает в нищете

Сергей Кретов стал популярен еще в раннем детстве, когда снялся в советском кинохите «Удивительные приключения Дениса Кораблева». Многим интересно, как сложилась судьба белорусского актера?

Как оказалось, он не просто бедствует, а живет на грани нищеты.

Сейчас Сергею Кретову 52 года и он влачит жалкое существование в небольшой двухкомнатной квартире в центре Минска, рассказывает Стархит по мотивам передачи Малахов. Попасть в его нехитрое жилище может любой желающий, потому что дверь почти всегда открыта. Дело в том, что Кретову просто незачем запираться, все ценные вещи и имущество он пропил и уже не стесняется того ужаса, который царит у него в квартире.

Несколько лет назад мужчину настиг тяжелый удар. Ушла из жизни мама, за которой он ухаживал в последние годы. Потом начались проблемы в супружеской жизни — жена сбежала к лучшему другу. В довершение ко всему умерла любимая собака Сергея.

Кретов и раньше имел проблемы с алкоголем, а, когда навалились проблемы, вообще ушел в запой. Только благодаря друзьям, которые обратились к Андрею Малахову, актер выбрался из дома и приехал в Москву на шоу «МАЛАХОВ» канала «Россия 1».

Один раз познакомился в магазине с мужчиной, он тоже хотел выпить. Мы пришли ко мне, а потом я проснулся в больнице с черепно-мозговой травмой. Видимо, он на меня напал, но я ничего не помню.

Жить бывшему актеру не на что, электричество в квартире отключили, есть только газовая плита, на которой исполнитель роли Дениса Кораблева изредка готовит себе что-то. Дело в том, что постоянные попойки пагубно сказались на здоровье: он еле ходит, а также страдает задержкой речи.

Убираться в квартире мужчина тоже не может, поэтому ему изредка помогают соседи. Однако антисанитария привела к тому, что на стенах уже образовалась плесень, в кастрюлях гниль, по всем комнатам разбросаны бутылки из-под алкоголя.

«Ноги лет пять тому назад начали барахлить. Они не болят, но с трудом держат меня. Один раз пытался подшиться, продержался месяцев пять. Сейчас пытаюсь выжить. Мне никто не помогает», — говорит Кретов.

Самое большое желание Сергея — как можно скорее завязать с алкоголем. Возможно, это поможет вернуть сбежавшую супругу, а также обзавестись работой. Но как это сделать, он пока не понимает. Из-за своей впечатлительности он снова и снова тянется к бутылке.

Евгения Виноградова.