«Единство народа не означает единомыслия. Нам не нужно серое общество – покорное и равнодушное ко всему. Такое общество – без ценностей, без корней, без веры в себя – легко станет добычей враждебных сил, как внутренних, так и внешних.

Нам нужна живая страна с разнообразием идей и мнений, с активной позицией всех ее граждан. Только тогда мы выстоим в любую бурю…

Искренний, честный общественный диалог – это самая надежная гарантия от раскола и смуты».

(Из послания А.Лукашенко Национальному собранию, 2014 год.)

«Я не против инакомыслия. Я вообще не могу существовать в каком-то пространстве, где нет иной точки зрения. Я ведь, считаю, из трезвой, разумной оппозиции пришел к власти. Когда собираем совещание, если нет двух-трех точек зрения – откладываем. Зачем собираться тогда? Поэтому я за разные точки зрения и инакомыслие».

(Сказано при встрече с патриархом Вениамином, ноябрь 2020 года.)

«На уровне президента выработана позиция – обязательно альтернатива, обязательно конкуренция, столкновение мнений, мозговая атака».

(На встрече с представителями СМИ, 2020 год.)

Насколько остро и актуально звучат эти слова сегодня, когда государство и общество проходят через тяжелейшие испытания!